İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'un Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelindeki 25 bin 570 acil durum toplanma alanının 5 bin 600'ünün İstanbul'da bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelindeki 25 bin 570 acil durum toplanma alanının 5 bin 600'ünün İstanbul'da bulunduğunu söyledi.

İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen İstanbul'un Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'na katılan Soylu, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ile Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneğine Arama Kurtarma Akreditasyon Sertifikası verdi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Afet Eğitim Yılı münasebetiyle kurumlarla iş birliği protokollerinin gerçekleştirildiğini belirtirken, dün 15 yeni protokol eklendiğini ifade etti.

Son bir yılda 4 şiddetinden büyük gerçekleşen deprem sayısının 258 olduğunu dile getiren Soylu, depremin vaktinin ve saatinin olmadığına vurgu yaptı.

Depreme toplum olarak hazırlanılması ve acele edilmesinin önemine dikkati çeken Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu konuda planlı ve stratejik bir hazırlık içerisinde olduklarını söyledi. Bir yandan afet bilinci ve risk analizlerinin artırıldığına işaret eden Soylu, diğer yandan da ülkeyi afete dayanıklı hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Bakan Soylu, AFAD bünyesinde, "AFAD Gönüllülük Sistemi" kurulduğuna, buna 293 bin kişinin başvurduğuna, 63 bin gönüllünün uzaktan eğitimlerini tamamladığına, 128 bin kişinin de eğitimlerinin devam ettiğine dikkati çekti.

"Ulusal TAMP Tatbikatı yapmak için hazırlıklarımız devam ediyor"

Afet anı ile ilgili kurumsal kapasitenin tatbikatlarla sürekli test edildiğini belirten Soylu, "Sadece bu yıl il düzeyi ve bölgesel olmak üzere toplam 20 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı gerçekleştirdik. 2018 Kasım ayından bugüne kadar da 19 habersiz tatbikat yaptık. Önümüzdeki 19-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul Adalar merkezli bir deprem senaryosu üzerinden oldukça kapsamlı bir Ulusal TAMP Tatbikatı yapmak için de hazırlıklarımız devam ediyor. Tabii bu senaryoya 38 çevre il de katılıyor. ve onların da müdahale imkanları, bunların sevk ve idaresi üzerinden bir planlama yapılıyor. Yani sadece İstanbul'da değil, aslında ülkenin önemli bir bölümünü ilgilendiren geniş kapsamlı bir tatbikatı, TAMP çerçevesinde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Tüm Türkiye'de TAMP çerçevesinde acil müdahale senaryoları üzerinde de sürekli çalışma ve koordinasyon içerisinde olduklarına değinen Soylu, çalışma gruplarıyla toplantılar yaparak afet müdahale, kurtarma, enkaz kaldırma, barınma gibi süreçleri ele aldıklarını, sadece İstanbul'da Eylül 2019'dan bu yana 26 çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen TAMP Değerlendirme Toplantıları'nın sayısının 651 olduğunu kaydetti.

"Ülke genelinde toplanma alanı sayısı 25 bin 570"

Yarın deprem olacakmış gibi endişe taşıdıklarını ve bu bilinçle çalıştıklarını ifade eden Soylu, toplanma alanlarına ilişkin, "Hem Türkiye'de hem de İstanbul'da bu alanları artırmaya dönük ciddi bir çalışma içindeyiz. 13 Kasım 2018 tarihi itibarıyla afet ve acil durum toplanma alanları e-devlet kapısı üzerinden ilan edilmiş ve halkımızın erişimine açılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Ülke genelinde toplanma sayılarını açıklayan Soylu, "Ülke genelinde toplanma alanı sayısı 25 bin 570. İstanbul'da ise ilk önce 2 bin 900 idi, 2020 yılı sonu itibarıyla bu 3 bin 97 oldu. Sonra afet ve acil durum toplanma alanları sayısı İstanbul'da 5 bin 600'e çıktı. Kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresi ise 1,29 metrekareden 3,37 metrekareye yükseltildi." dedi.

Afetle mücadele çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür eden Soylu, konutların yüzde 87'sinin toplanma alanlarına 500 metre mesafede olduğuna, toplanma alanlarında barınma alanı olarak nitelendirdikleri okul bahçelerinin çok fazla kullanılmadığına işaret etti.

"İstanbul'da telsiz haberleşme altyapısı birbirinden bağımsız 2 adet sayısal telsiz sistemi kuruldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak bir AFAD hattı kurulduğunu, böylelikle depremin ilk anlarından itibaren vatandaşın yanında olmayı ve olası bir kargaşanın önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Soylu, "Uygulamanın ismi AFAD Acil. Uygulamanın içerisinde afet anında ulaşabileceğiniz ilk 10 kişinin telefonunu yüklüyorsunuz. Onlara ücretsiz bir şekilde internet hattı üzerinden ulaşabilme imkanı veriyor size. Buradaki derdimiz de şu, telefon hatlarına yüklenmemek. İki, 112'yi her daim arayabiliyorsunuz. Üç, deprem oldu telefonunuz elinizde sizi toplanma alanına götürüyor navigasyonla. Yetmedi, Allah korusun enkaz altında kaldınız, enkaz altında sizi kişiselleştirerek bulmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Uygulamanın Bakanlık personelince yapıldığını aktaran Soylu, hiçbir maliyetinin bulunmadığını ve daha üstün özelliklerin de ekleneceğini aktardı.

Soylu, afet anlarında insanların birbirleriyle haberleşme ihtiyaçları sebebiyle müdahale ekiplerinin kendi içinde iletişim kuramamasının da büyük bir sorun olduğunu ve buna yönelik de bir iş yaptıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Yine bizim arkadaşlarımız, sıfır maliyetle yaptı. Bunun için 4 sene önce aldığımız fiyatı söyleyeyim ben size 20 milyon dolar istediler bizden. Niçin? Jandarma ile polisin telsiz konuşma sistemlerinin altyapısı birbirinden farklı. Altyapısı farklı olduğu için bunları birbirleriyle konuşturamıyoruz. Bunları hem güvenlik hem de koordinasyon ve konsolidasyon açısından da konuşturmamız lazım. Şimdi onu da bizim arkadaşlarımız yazdılar. O da sıfır maliyet."

JEMUS altyapısı kullanılarak sayısal telsiz haberleşme sisteminin 6 ilde tamamlandığını, AFAD'ın da sisteme dahil olduğunu, yıl sonuna kadar 15 ili tamamlayacaklarını, böylece 21 ilde sayısal telsiz haberleşme sistemine geçileceğini ifade eden Soylu, tüm Türkiye'de AFAD'ı da bu sistemin içerisine alacaklarını söyledi.

Soylu, İstanbul'da telsiz haberleşme altyapısı birbirinden bağımsız 2 adet sayısal telsiz sistemi kurulduğunu, hem AFAD iç haberleşmesi hem de İstanbul'daki diğer kamu kurumlarının görüşebildiği bir yapı oluşturulduğunu anlattı.

"Yıl sonuna kadar 81 ilin risk azaltma planı tamamlanacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet anı müdahale kapasitesini artırdıklarını belirterek, risk azaltma ve afet bilincini yükseltme konusunda da çalıştıklarını, illerdeki il afet risk azaltma planlarının 7'sinin tamamlandığını, yıl sonuna kadar da 81 ilin risk azaltma planını tamamlanacağını dile getirdi.

Afetle ilgili hazırlıkların aynı zamanda bütünleşik bir risk yönetiminin parçası olacağını vurgulayan Soylu, buna ilişkin devreye alınan Afet Risk Azaltma Sistemi'ne (ARAS) veri girişi yapıldığını, böylece risk analizleri, tehlike haritalarını ve gelecek tahminlerini resmin bütününe bakarak daha isabetli şekilde ortaya koymayı hedeflediklerini anlattı.

Soylu, bu yılın afet eğitim yılı olarak belirlendiğini anımsatarak, "Afetlere hazırlanma konusunda mesela kentsel dönüşüme bakışta ve bireysel önlemlerde de afet eğitimi, insanların daha duyarlı olmasını ve adım atmasını sağlamaktadır. İşte bu yüzden, 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan ettik ve 51 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik. Şu ana kadar 6 milyon 633 bin 56 vatandaşımıza yüz yüze veya çevrim içi afet farkındalık eğitimi verilmiştir." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, sosyal medya üzerindeki afet farkındalık eğitimi videolarının görüntülenme sayısının 4 milyon 637 bin 950 olduğunu belirterek, mobil simülasyon tırlarında da 56 bin kişiye deprem eğitimi verildiğini, yaklaşık 34 bin muhtar ve 49 bin azanın da deprem ve afet eğitime aldığını ifade etti.

"50 bin afet ve acil durum çantası dağıtıldı"

Soylu, 50 bin afet ve acil durum çantası, 8 milyon afiş ve broşür, 270 bin çocuklar için afet farkındalık el kitabı dağıtıldığını, 13 bakanlık, 172 üniversite, 11 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu, 10 sendika ve meslek odası ve 14 spor branşındaki federasyonlarla da afet eğitim protokolleri imzaladıklarını anlattı.

Afet ve özellikle deprem meselesiyle ilgili yapılması gerekenleri gerçekleştirmeye ve tüm vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını, bu konuda acele ettiklerini vurgulayan Soylu, bu konuda eksikliklerin olabileceğini kaydetti.

Soylu, vatandaşlardan afet ve depremle ilgili sosyal medyada yayınladıkları videoları takip etmelerini, yine kentsel dönüşüm çalışmalarında, özellikle mülkiyet sahiplerinden biraz daha gayret içinde olmalarını istediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binalarımızın sağlamlığına lütfen iyimser bakmayalım. Biraz tehdit penceresinden bakalım. Evlerimizdeki, iş yerlerimizdeki eşyalarımızı sabitleyelim. Hatta eşya yerleştirmelerinde kendimize kaçma alanları oluşturacak şekilde bir planlama yapalım. Bu işin çözümü, yıkılmayan bina yapmak, yapılmasına ön açmaktır. Bu da hepimizin sorumluluğudur. Binalarımız depreme dayanıklı inşa edilmemişse veya yapı statiği eskimişse, bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bu konuda devletimizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önemli projeleri ve çalışmaları var. Lütfen destek olalım ve inşallah kendimizi kayıplardan, zararlardan korumaya gayret edelim."

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz bir sunum yaptı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan