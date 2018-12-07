İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da 39 İlçede 2872 Alan Belediyeler Tarafından Toplanma Alanı...

İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da 39 ilçede 2872 alan belediyeler tarafından toplanma alanı olarak belirlenmiştir"

-- Bakan Soylu: "e-devlet üzerinden toplanma alanları belediyelerle ortak çalışmayla duyuruldu"

Bakan Soylu: "İstanbul'da herhangi bir afet durumunda AFAD, AFAD'ın çözüm ortakları ve İstanbul İtfaiyesi personeli olmak üzere toplam 5602 sahada hazır olacak şekilde organizasyona müdahale planlarımız hazır"

İSTANBUL(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" nda açıklamalarda bulundu.