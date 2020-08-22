İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı (4)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıya gelişi Toplantıdan görüntüler İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
22.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıya gelişi
Toplantıdan görüntüler İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: AA