İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'a 400-500 Şehir İçi Trafik Polisi Nakledeceğiz"

İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'a 400-500 şehir içi trafik polisi nakledeceğiz"

İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Motosikletleri Teslim Töreni 'nde konuştu

"Şubat'ın sonunda var olan 2 bin 800 bekçimize ek olarak bin 200 bekçi daha göreve başlamış olacak"

İSTANBUL - Trafik Motosikletleri Teslim Töreninde konuşan İçleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hedefimiz İstanbul'da şehir içi trafiği aslında belediye ile eş güdüm şeklinde ilk başta yürütmek daha sonrada onlara devretmektir" dedi.

İçleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Motosikletleri Teslim Törenine katıldı. Yeni Kapı Miting alanında düzenlene törene Bakan Soylu'nun yanı sıra; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, polis ve jandarma ekipleri hazır bulundu.

Programda konuşan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç işleri bakanlığı olarak hiç kimsenin her ne sebep olursa olsun burnunun kanamadığı eline iğne dahi batmadığı bir Türkiye tablosuna ulaşmaktır. Ne terörle ne kavgayla ne bir trafik kazasıyla nede başka bir sebeple. Birkaç gün önce bir genç kızımızı kaybettik. Basit bir ihmalden bir kamyon kasasının arka kapağı açıldı ve bu evladımıza çarptı. Cenabı-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Ailesine metanet ve sabırlar ihsan eylesin. Basit hatalar diyoruz. Basit ihmaller diyoruz ama giden can asla basit değil. Allah kimseye vermesin. Kimseyi de böyle imtihan etmesin. Hükümet olarak bakanlık olarak, insan hayatının söz konusu olduğu her durumda her aldığımız tedbirleri hemde kapasitemizi arttırıyoruz. Terör, uyuşturucu,şehir güvenliği ve trafik güvenliği konularında büyük bir gayret ve sorumluluk içerisindeyiz. Ülkemde 2017 yılında 941 gencin uyuşturucu ile hayatını kaybetmesi. Sadece 2017 yılında 7 bin 400 insanımızı trafik kazalarında kaybediyorsak bizden kimse sakin ve mülayim olmamızı kimse beklemesin. 2020 yılında trafik kazaları neticelerinde ölümleri yüzde 50 oranında azaltmayı kendimize hedef olarak belirledik"ifadelerini kullandı.

2020 yılında trafik kazalarını yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Soylu,"Trafik alanında da Kara Yolu trafik güvenliği stratejisi ve eylem planını hazırladık. Bu planda 2020 yılında trafik kazaları neticelerinde ölümleri yüzde 50 oranında azaltmayı kendimize hedef olarak belirledik. Dikkat etiğimiz ikinci nokta yasal mevzuat alanındadır. Kanunsuz,hukuksuz yapılan hiç bir işin sürekliliği olmaz ve o iştende verim alınmaz. Onun için yasal düzenlemelere protokollere ağırlık verdik. Üçüncü nokta olarak da kapasitemizi attırıyoruz. Hem personel, hem ekipman ve araç gereç, hemde dijital teknoloji anlamında önemli yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Aldığınız karar ne kadar isabetli olursa olsun bunu sahada uygulayacak insan ve ekipmana ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Emniyet bünyesinde personel sayısının artacağını söyleyen Soylu, "Trafik personelimizin hem sayısını artırmaya hemde uzmanlaşmalarına ağırlık verdik. Arkadaşlarımıza özel eğitimeler veriyoruz. Bunları Mersin, Eskişehir gibi ana eğitim merkezlerinde gerçekleştiriyor ve trafik polislerimizin eğitimli bir şekilde göreve başlamalarını sağlıyoruz. Trafikte görevli arkadaşlarımızı başka birimde de görevlendirmemeye gayret gösteriyoruz. Sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini Nüfus Müdürlüklerine araç tescil işlemlerini de noterlere teslim etmiştik. Bu birimlerden boşa çıkan arkadaşlarımızı da trafik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bu birimde ki personel sayımızı da artırdık. Önümüzde ki güneler de toplam 6 bin 600 personel daha emniyet teşkilatımıza Aralık'ın yarısından sonra katılacak. Bunun bin 500 tanesini tekrar trafiğe vereceğiz. Özelikle İstanbul'a 400, 500 sadece şehir içi trafik polisi nakledeceğiz" diye konuştu.

İstanbul şehir içi trafiğinin zaman içerisinde belediyelere devretmeyi planladıklarını söyleyen Soylu "Hedefimiz İstanbul'da şehir içi trafiği aslında belediye ile eş güdüm şeklinde ilk başta yürütmek daha sonrada onlara devretmektir. Jandarmamızda da 2016 yılında 2 bin 712 olan trafik personeli sayımızı bugün alımını yaptığımız motosiklet ekipleriyle beraber toplamda yüzde 81'lik artışla 4 bin 918 personele çıkarmış oluyoruz. Hepimiz bir gayretin içerisindeyiz. Bunun herkes tarafından fark edilmesini ve bilinmesini istiyorum. Trafik meselesi vatandaşlarımızın gayretiyle çözülecek bir meseledir" dedi.

Programdan sonra polis ekipleri ve jandarma ekipleri Süleyman Soylu'ya şahin kaskı verildi.