İçişleri Bakanı Soylu, INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçilen Sevgel'i tebrik etti - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçilen Sevgel'i tebrik etti

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Soylu, INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçilen Sevgel'i tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçilen Selçuk Sevgel'i kutladı.

SELÇUK, İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçilen Selçuk Sevgel'i kutladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "INTERPOL Genel Kurulu'nda ilk turda Türkiye'nin adayı Sevgel, İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçildi. Bu başarı için Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve tüm teşkilatımıza, oylamaya katılan tüm ülkelere teşekkürler. INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanı Sevgel'e tebrikler." ifadesini kullandı.

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5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3)

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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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