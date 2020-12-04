ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, mısır hasadına katılarak biçerdöver kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, mısır hasadına katılarak biçerdöver kullandı

04.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ceylanpınar ilçesinde yaşayan göçerlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ceylanpınar ilçesinde yaşayan göçerlerle bir araya geldi.

Soylu ile Pakdemirli'yi Mardin Artuklu Havalimanı'nda Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet karşıladı.

Daha sonra helikopterle Ceylanpınar ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Beyaztaş Mahallesi'ne gelen Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'yi burada Şanlıurfa Valisi ve diğer yetkililer eşlik etti.

Bölgede yaşayan göçerlerin temsilcileriyle görüşen Soylu ve Pakdemirli, sorunlarını dinledi.

Ardından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine geçen Soylu ve Pakdemirli, traktör kullanarak buğday ekimi gerçekleştirdi.

Bakanlar Süleyman Soylu ve Ekrem Pakdemirli, işletmedeki mısır hasadına da katılarak biçerdöver kullanıp hasat yaptı.

ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, mısır hasadına katılarak biçerdöver kullandı
ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, mısır hasadına katılarak biçerdöver kullandı
ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, mısır hasadına katılarak biçerdöver kullandı
ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, mısır hasadına katılarak biçerdöver kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

İlgili Haberler

Bakan Soylu Şanlıurfa'da biçerdöverle mısır hasadı yaptı
Bakan Soylu Şanlıurfa'da biçerdöverle mısır hasadı yaptı
Şanlıurfa'da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç kullandı
Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç kullandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Kenan Işık Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Ocak Bursa Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, mısır hasadına katılarak biçerdöver kullandı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 14:54:24. #1.14#
title