İçişleri Bakanı Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesinde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu.
22.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA