İçişleri Bakanı Soylu ile Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Soylu ile Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu ile Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile beraberindeki heyeti, bakanlıkta kabul etti.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile beraberindeki heyeti, bakanlıkta kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, resmi çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Cikotic ve beraberindeki heyeti, Bakanlıkta ağırladı. Görüşme, Cikotic ve beraberindeki heyetin, Bakanlık Şeref Defterini imzalanmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti. Soylu ve Cikotic arasında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleşen görüşmeye, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ile birlikte çok sayıda bürokrat eşlik etti.


İçişleri Bakanı Soylu ile Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu ile Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu ile Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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