İçişleri Bakanı Soylu, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uşak Emniyet Müdürlüğünde kadınlara çıplak arama yapıldığı iddiası"na ilişkin, "Türk Polis Teşkilatına bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda telekonferans yöntemiyle düzenlenen "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, terör, göç ve uyuşturucunun herkesin sorunu olduğunu, 21. yüzyılın teknolojik imkanlarının güvenliği tesisle görevli kurumlara yardım etmesinin yanı sıra yeni tehditler de ürettiğini söyledi.

Sorunun, aynı sorunlara aynı gözlükle bakılamaması olduğuna dikkati çeken Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ETA'ya bakarken başka, PKK'ya bakarken başka bir gözlük kullandığını belirtti.

Soylu, "Düne kadar 'Sadece ETA'yı kınamamak bile kapatılma sebebidir.' diyerek Batasuna Partisini kapatan Mahkeme, bugün PKK iltisaklı siyasetçileri, belediye başkanlarını, bunlara ilişkin kararlarımızı değerlendirirken ikircikli ve terör örgütlerine cesaret verici kararlar almaktan rahatsız olmamaktadır." dedi.

İtalya ve Fransa'da belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atandığını, Yunanistan'da ise parti kapatıldığına işaret eden Soylu, bunlara kimsenin sesinin çıkmadığını ancak aynı norm ve ilkelerle terörle mücadele eden Türkiye'ye karşı durumun böyle olmadığını dile getirdi.

Bu örnekleri muhataplarına anlattıklarını ancak çabalarının karşılık bulmadığını belirten Soylu, Avrupa'nın bu bakışını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Soylu, DEAŞ ile PKK'ya karşı tavrındaki farklılığa dikkati çektiği Avrupa'nın çok büyük bir yanlışın içinde olduğunu ifade etti.

"Emniyet Teşkilatı, çok ciddi gayret ortaya koydu"

Yoğun güvenlik gündemi içindeyken 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve deprem, sel gibi afetlerle karşılaşıldığını belirten Soylu, Emniyet Teşkilatının, gerek salgın gerek afetlerle mücadelede kamu düzeninin devamı konusunda çok ciddi gayret ortaya koyduğunu söyledi.

Soylu, Türk Polis Teşkilatının en başarılı döneminde olduğuna dikkati çekerek, tüm personele minnet ve şükranlarını sundu.

Afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) timlerinin göreve başladığını açıklayan Soylu, polisin sadece güvenlik anlamında değil, araç ve gereçleriyle afetlere hazır hale getirildiğini bildirdi. Soylu, polislerin, salgın döneminde kendisine verilen tüm görevleri hakkıyla yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini vurguladı.

Polis, jandarma, çarşı ve mahalle bekçilerine karşı yoğun bir iftira atıp onları itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetle mücadele ettiklerini belirten Soylu, bu girişimlerin masumane olmadığını söyledi. Bunları, FETÖ kalıntılarının ve alışkanlığının tezahürü olarak değerlendiren Soylu, nereden yönlendirildiklerini iyi bildikleri bu güruhun, yıl boyunca bu karalama kampanyalarına devam ettiğini dile getirdi.

Son olarak "Uşak Emniyet Müdürlüğünde kadınlara çıplak arama yapıldığı" iddialarının yeniden gündeme getirildiğini anımsatan Soylu, bu iddianın, yaklaşık 2,5 ay önce ve 5 gün önce Valilik ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlandığını, konuyla ilgili kamera kayıtlarının ortaya konulduğunu ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiayı dün yine gündeme getirdiğini ifade etti.

Soylu, "Türk Polis Teşkilatına bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir." dedi.

Soylu, söz konusu iddiayla ilgili, "Kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadında, FETÖ'cü terörist olduğu herkes tarafından bilinen, sözde bir milletvekilinin sözlerinin peşine takılıyorsunuz. (Ömer Faruk) Gergerlioğlu denilen fersude, FETÖ'cü bir teröristtir. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezel. FETÖ'nün kurgusuyla sözlerini ifade etmektedir." şeklinde konuştu.

Soylu, Gergerlioğlu'nun terörist olduğuyla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduklarını kayederek, bunun gereğinin yerine getirilmesi için yargıya çağrı yaptı.

"Cezaevlerinde çıplak arama yapılsın mı yapılmasın mı?" şeklindeki tartışmalara değinen Soylu, bununla ilgili yönetmelik bulunduğunu söyledi.

Soylu, jandarma personelinin, cezaevlerine getirilenlerin üzerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında tabanca, telefon, uyuşturucu, suç aleti ve SIM kart gibi yasaklı maddelerin olduğunu söyledi.

Güvenlik sahasında 2020'de alınan sonuçlar

Güvenlik faaliyetleri kapsamında 2020'de elde edilen sonuçlara da değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Evden hırsızlık günlük ortalaması, 15 Temmuz sonrası, 2017'de 282 idi. Hem bekçilerimizin göreve başlaması hem de Emniyet Teşkilatımızdaki kapasite artışlarımız, bu yıl bu rakamın 157'ye çekilmesiyle sonuçlanmıştır. 2021 hedefimiz, bunu 100'ün altına çekmektir. 2021 yılı özellikle asayiş ve hırsızlık konusunda tarihin en büyük başarısına imza atacağımız bir yıl olmalıdır. Nefeslenmeden, durmadan bu başarıyı sağlayacak bir adımı gerçekleştirelim. Mal varlığına karşı işlenen suçlardaki aydınlatma oranımız da aynı periyotta yüzde 39'dan yüzde 53,8'e ulaşmıştır."

Trafik güvenliği konusunda da küresel başarıya ulaşıldığına işaret eden Soylu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2011-2020 yıllarında trafik kazalarında ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması hedefini tutturabilen dünyadaki iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Soylu, 2015'te 7 bin 530 olan trafik kazalarındaki can kaybı sayısının, 2019'da 5 bin 473'e gerilediğini belirterek, bu sayının bu yıl 4 bin 930'un altında kalmasını beklediklerini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele

Kök kenevir ekiminde artış olduğuna dikkati çeken Soylu, bu yıl ele geçirilen kök kenevirin piyasa değerinin 23 milyar lira olduğunu söyledi.

Uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümlere de değinen Soylu, 2019'da 342 kişinin, bu yılın 10 ayında ise 175 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun, "Uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alacaksın." sözüne atıfta bulunarak, bu tip "Zihni Sinir projeler"e ayak uydurmamak gerektiğini söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Soylu, bu yıl ele geçirilen kaçak tütün mamulleriyle 136 milyon lira kamu zararının önüne geçildiğini kaydetti.

2014'te yüzde 22,3 olarak hesaplanan kaçak sigara oranının bugün yüzde 3 seviyelerinde olduğuna işaret eden Soylu, bunun kamu kaynakları açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Soylu, "Son 3 yılda 20'si ulusal düzeyde olmak üzere, 264 organize suç örgütü çökertilmiştir." dedi.

Siber suçlar

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan son siber suçlarla mücadele alanına çok ciddi bir yatırım yaptığına işaret eden Soylu, 15 Temmuz öncesinde yılda ortalama 45 bin dijital materyal incelendiğini, bu sayının 2020'de 329 bin dijital materyale ulaştığını belirtti.

SİBERAY Projesi'nin 2021'de kendisini göstereceğini kaydeden Soylu, siber suçlarla mücadele birimlerinin 2021'deki en önemli görevlerinin, çocukların zihnini bulandırmaya, onları bilişim dünyası üzerinden taciz ve istismar etmeye çalışanlara hayat hakkı tanımamak olduğunu dile getirdi.

Soylu, bu yıl terör örgütü yanlısı yorum, paylaşım ve manipülasyon yapan 33 bin 875 sosyal medya hesabının takip edildiğini, belirlenen 12 bin 814 kullanıcıdan 2 bin 257'sinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini bildirdi.

Kriminal çalışmalar

Milli ve yerli biyometrik programın, 2021'in ilk çeyreğinde göç, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve nüfusta kullanılmaya başlanacağını belirten Soylu, bunun bir devrim olduğunu anlattı.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Entegrasyonu ile 3 bin 579'u terör olmak üzere 117 bin 648 olayın aydınlatıldığını söyledi.

Yeni yılın bir bölümünde salgının gündemin ilk sıralarında yer alacağına ilişkin düşüncesini paylaşan Soylu, il emniyet müdürlerinden salgınla mücadeleye ilişkin denetimlerini kesinlikle aksatmamaları, sokağa çıkma kısıtlamasındaki denetimlerde kısıtlamanın amacından sapmadan vatandaşlarla olumlu bir iletişim kurulmasını istedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığının projesiyle son 3 yılda intihar eden polis sayısının yüzde 50 azaldığını belirtti.

Kadın Destek (KADES) uygulamasına da değinen Soylu, uygulama üzerinden bugüne kadar 63 bin 830 ihbar geldiğini, uygulamayı indiren kişi sayısının 1 milyon 208 bine ulaştığını söyledi.

Toplantı, Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici