İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı Açıklaması
30.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

Soylu, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Topbaş'ı makamında kabul etti. Kabulde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da hazır bulundu.

Suriye'de yaşananlara Avrupa'nın sırtını döndüğünü ifade eden Soylu, Avrupalıların "biz de yardım yapalım" deyip meseleyi uzun zamana yaymaya çalıştığını dile getirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin "kendi göbeğini kendinin kestiğini" ifade eden Soylu, İdlib'de ilk olarak 10 bin briket ev yapımı planlanırken, bu sayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 50 bine yükseldiğini söyledi.

En son yapılan toplantıda da AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 45 bin ev taahhüt ettiğini, son 5 bini de valiliklerden aldıklarını kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Evlerin 20 binini temmuzun sonu itibarıyla bitiriyoruz, taşınmalar başlar. O da ayrı bir heyecan olur. Diğerlerini de bu yıl kış gelmeden bitirelim diye bir gayret içerisindeyiz.

İnşallah kış gelmeden onların sırtını yaslayabilecekleri bir duvarı orada hep birlikte inşa edeceğiz. Yine millet olarak görevimizi, vazifemizi, komşuluğumuzu ve insanlığımızı kardeşlerimiz için ortaya koymuş olacağız. Ayrıca altyapı konusunda da AFAD var olan yerleri belirledi, belirmeye de devam ediyor."

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da 9 yıldır yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalmadığı için Soylu'ya teşekkür etti. Bu yardımların dünyaya örnek olduğunu belirten Kınık, insanların kendilerini çadırlara ait hissetmediğini ifade etti. Çocukların çamur içerisinde yaşadıklarını ve Avrupa ülkelerinin bunu idrak edemediğini vurgulayan Kınık, verilen sözlerin ise Avrupa'nın bürokrasi koridorlarında kaybolup gittiğini söyledi.

Yunanistan 40 kişilik bota bıçak attı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Çıplak Ada'nın yaklaşık 1 mil batısında içinde sığınmacıların olduğu lastik botun batmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Dün Yunanistan 40 kişilik bir bota bıçak attı ve batırdı. 36 kişiyi kurtarabildik, birinin cansız bedenini aldık, 3 kişiyi arıyoruz. Bu dramların tekrar yaşanmaması için bizim yerinde insani şartları geliştirmemiz lazım. Mesele bu kadar açık." diye konuştu.

Afet ve olağanüstü durumlarda devlet ve millet iş birliğine çok ihtiyaç olduğunu da dile getiren Soylu, yaşanan felaketlerde bu iş birliğinin örneklerinin görüldüğünü aktardı. Soylu, "Belki şunu yapacağız, Allah muhafaza, Allah gecinden versin, hiç vermesin bir İstanbul depreminde bölgesel planlamalar yapmak durumundayız." dedi.

Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Topbaş da konuşmalarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek desteğinden dolayı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Soylu, sözünü tuttu

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

Bakan Soylu, dün de İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayrat Yardım Derneği, Sadakataşı Derneği ve Türkiye Diyanet Vakfına 10 briket ev bağışlamıştı. Böylelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"nda verdiği 20 briket ev sözünü yerine getirdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek Haber
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı Haber
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok Haber
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor Haber
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi Haber
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
ABD'de polisler, aracı göstericilerin üzerine sürdü, polis şefi ise doğru olanın yapıldığını söyledi
ABD'de polisler, aracı göstericilerin üzerine sürdü, polis şefi ise doğru olanın yapıldığını söyledi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Adnan Menderes Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:22:33. #1.14#
title