İçişleri Bakanı Soylu: "İdlib'den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi"

07.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdib'den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi. Bombalarla, varil bombalarıyla... Şu anda AFAD'ımızdan ve Kızılayımıza, tüm yardım derneklerimizden devletimizin tüm anlayışlarına ve belediyelerimize kadar herkes orada o insanların ve çocukların çıplak ayaklarının ayakkabıyla, çorapla buluşması ve rahat bir yerde kafalarını yastığa koyabilmeleri için çaba sarf ediyor. Biz Avrupa ve batı değiliz" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ankara Kızılcahamam'da Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimi" programına katıldı. Bakan Soylu, hitabında bazı ülkelerin Türkiye'nin ayağının tökezlemesini beklediğini, bu ülkelerin böyle bir durumda Türkiye'nin üzerine kapaklanmak isteyeceğini belirtti. Yurt dışında eğitim görecek olan öğrencileri akıncılara benzeten bakan Soylu, "Gittiğiniz ülkede Türkiye'nin hassasiyetlerini unutmayın" diye konuştu.



Soylu, kendilerinin de Türkiye'nin önündeki taşları temizlemeye ve bölgedeki huzuru getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Gittiğiniz ülkelerdeki tüm yöneticiler dünyadaki yoksulluklara sırtını dönen insanlardır. Biz 2 bin dolardan 10-11 bin dolara çıktık şımarmadık. 400 yıllık komşularımızı bırakmadık. Suriyeli kardeşlerimize sırtımızı dönmedik, hala dönmüyoruz. İdib'den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi. Bombalarla, varil bombalarıyla... Şu anda AFAD'ımızdan ve Kızılayımıza, tüm yardım derneklerimizden devletimizin tüm anlayışlarına ve belediyelerimize kadar herkes orada o insanların ve çocukların çıplak ayaklarının ayakkabıyla, çorapla buluşması ve rahat bir yerde kafalarını yastığa koyabilmeleri için çaba sarfediyor. Biz Avrupa ve Batı değiliz. Kendi medeniyetimizi parayla değiştirmeyiz, zenginlikle şımarmayız. Onun için dünyaya söyleyecek sözümüz var. Ne yapmalıydık yani Suriyelileri orada bıraksaydık da varil bombaları altında çocukları ölse miydi? Daha geçen gün 8 kişi, 7'sini de bulamadık. Ege Denizi'nde Fethiye açıklarında battılar ve öldüler. Siz evlat değil misiniz, biz evlat değil miyiz? Hangi anne ve baba çocuğunu meçhule götürür. Bir anne binlerce kilometre Van ve Ağrı sınırına gelsin de 8 metre karın altında çocuğuyla beraber can versin, bunu bilen anlatsın. Bizim Batı'dan farkımız bu. Biz vicdanını parayla satmış bir millet değiliz" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu'nun konuşmasının sonunda Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sahneye gelerek Soylu'ya içerisinde tavus kuşu figürü bulunan çini hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA