İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'deki briket evleri inceledi
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İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'deki briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için yapılan briket evlerde incelemede bulundu.

07.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için yapılan briket evlerde incelemede bulundu.

Soylu, Hatay'da katıldığı İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e gitti.

AFAD öncülüğünde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için burada yapılan briket evleri inceleyen Soylu, insani yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'deki briket evleri inceledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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