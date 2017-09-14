İçişleri Bakanı Soylu: İdari ve Adli Tahkikatlar Başladı, Gözaltı Var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenaze töreninde yaşanan gerginlikle ilgili "Defin işleminin hemen akabinde gerçekleşen bu olaylar, bizi üzmüştür. Üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başladı. İlgili gözaltı işlemleri de başlamıştır. Gözaltı var" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da katıldığı Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Kampüsü'nün temel atma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. HDP'li Tuğluk'un özel izinle katıldığı annesinin cenaze törenindeki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Bu çıkan olaylardan dolayı son derece üzüntülüyüz. Biz terörle mücadele yapıyoruz, doğru. Terörle mücadeleyi kararlılıkla yapmaya da devam edeceğiz; ama bizim terörle mücadele etmemizin ana nedeni tektir. Milletimizin ve ülkemizin birliği ve beraberliğidir. Bunu sorgulatacak bir davranış içerisinde biz olamayız. Ölümün olduğu andan itibaren arkadaşlarımızın da girişimiyle birlikte cenazenin sağlıklı şekilde defnedilebilmesi için bütün gayret yerine getirilmeye çalışıldı. Defin işleminin hemen akabinde gerçekleşen bu olaylar, bizi üzmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir ifadesi var. Bu, sloganik bir ifade değildir. Bu ifade, bizim temel felsefemizdir. 'Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak' ne demek; biz, bunları biliyoruz. Tekrar üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başladı. İlgili gözaltı işlemleri de başlamıştır. Gözaltı var" - Ankara