İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin...
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İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin...

10.10.2020 21:35 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:39
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir.

İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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