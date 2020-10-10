İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin...
10.10.2020 21:35 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:39
İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir.
İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı