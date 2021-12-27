İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi...
İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız."
İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız." - ANKARA
Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
Bakan Soylu, İBB'ye teftişle ilgili eleştirilere kendi şirketi üzerinden örnek verdi
Son Dakika! Bakanı Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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