İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi... - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi...

İçişleri Bakanı Soylu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız."

İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız." - ANKARA

Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?

Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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