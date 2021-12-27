İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için...
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız"
İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız"
AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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