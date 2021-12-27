İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için... - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için...

İçişleri Bakanı Soylu:
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız"

İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (1)

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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu: "(Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında) Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu...

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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