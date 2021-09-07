İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü
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İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Krallığı Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ve beraberindeki heyetle görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Krallığı Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ve beraberindeki heyetle görüştü.

Soylu ve Grapperhaus'un Bakanlık makamında baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bakan Soylu, Grapperhaus ve beraberindekilere GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.

Ziyarette sınır güvenliği, göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Ulusal Koordinatörü Pieter-Jaap Aalbersberg de görüşmede hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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