İçişleri Bakanı Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

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Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zagreb'te Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü. Ülkeler arasında iş birliğini içeren anlaşmaya imza atan iki bakan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA