İçişleri Bakanı Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü
- Karşılama töreni detayları Görüşmeden detaylar İmza töreni detayları Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zagreb'te Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.
- Karşılama töreni detayları
Görüşmeden detaylar
İmza töreni detayları
Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zagreb'te Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü. Ülkeler arasında iş birliğini içeren anlaşmaya imza atan iki bakan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
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