Bakan Soylu, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı
Bakan Soylu, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Manisa'da "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu...
Bakan Soylu, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı
MANİSA - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Manisa'da "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı