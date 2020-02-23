İçişleri Bakanı Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter içinden bölgeleri incelemesi Bakan Soylu'nun helikopterden inmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile İran'daki depremden etkilenen bölgeleri inceledi.
23.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter içinden bölgeleri incelemesi
Bakan Soylu'nun helikopterden inmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile İran'daki depremden etkilenen bölgeleri inceledi.
Kaynak: AA