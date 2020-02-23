İçişleri Bakanı Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri inceledi
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İçişleri Bakanı Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter içinden bölgeleri incelemesi Bakan Soylu'nun helikopterden inmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile İran'daki depremden etkilenen bölgeleri inceledi.

23.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:39
İçişleri Bakanı Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri inceledi

İçişleri Bakanı 'nun helikopter içinden bölgeleri incelemesi

Bakan Soylu'nun helikopterden inmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile 'daki depremden etkilenen bölgeleri inceledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İçişleri Bakanı Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri inceledi
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