İçişleri Bakanı Soylu: "Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir...

28.08.2019 12:29

İçişleri Bakanı Soylu:

-"İmzalayacağımız protokol uyuşturucu ile mücadelenin daha bilimsel, sonuç odaklı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunacak bir çalışmadır"

-"Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir haritası çıkarmaktır"

ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlık ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atik Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü'nün imza töreninden konuştu

Kaynak: İHA