İçişleri Bakanı Soylu: "Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir...

İçişleri Bakanı Soylu: "Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir...

İçişleri Bakanı Soylu: -"İmzalayacağımız protokol uyuşturucu ile mücadelenin daha bilimsel, sonuç odaklı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunacak bir çalışmadır" -"Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir haritası çıkarmaktır"ANKARA - İçişleri Bakanı...

28.08.2019 12:29
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu:

-"İmzalayacağımız protokol uyuşturucu ile mücadelenin daha bilimsel, sonuç odaklı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunacak bir çalışmadır"

-"Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir haritası çıkarmaktır"

ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlık ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atik Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü'nün imza töreninden konuştu

Kaynak: İHA
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