İçişleri Bakanı Soylu: "Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir...
İçişleri Bakanı Soylu: -"İmzalayacağımız protokol uyuşturucu ile mücadelenin daha bilimsel, sonuç odaklı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunacak bir çalışmadır" -"Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir haritası çıkarmaktır"ANKARA - İçişleri Bakanı...
İçişleri Bakanı Soylu:
-"İmzalayacağımız protokol uyuşturucu ile mücadelenin daha bilimsel, sonuç odaklı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunacak bir çalışmadır"
-"Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir haritası çıkarmaktır"
ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlık ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atik Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü'nün imza töreninden konuştu