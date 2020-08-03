İçişleri Bakanı Soylu, havadan trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluştuğu Sakarya-Kocaeli-İstanbul güzergahını havadan helikopter ile denetledi.
03.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluştuğu Sakarya-Kocaeli-İstanbul güzergahını havadan helikopter ile denetledi.
Bakan Soylu'ya Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz ve İstanbul Emniyet Genel Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.
Kaynak: AA