İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce 515 kilogram eroin yakalandı"

HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce 515 kilogram eroin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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