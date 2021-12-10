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Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi

Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

HAKKARİ (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam, 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyeti" ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi

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