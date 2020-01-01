İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

01.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Yılbaşını Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda geçiren Soylu, yeni yılın ilk gününde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Askerlerle bir süre sohbet eden Soylu, daha sonra 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezini ziyaret etti.

Merkeze ilişkin yetkililerlerden bilgi alan Soylu, burada tatil yapan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Ardından şehir merkezine gelen Bakan Soylu, esnafı ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında sigara içen bir vatandaşı görerek yanına giden Soylu, bu kişiye sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA