İçişleri Bakanı Soylu: "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve...
İçişleri Bakanı Soylu: "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasarlar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Mevsim normallerin çok üzerinde bir durum söz konusu."
22.06.2020 01:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:14
İçişleri Bakanı Soylu: "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasarlar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Mevsim normallerin çok üzerinde bir durum söz konusu."
Kaynak: AA