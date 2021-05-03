İçişleri Bakanı Soylu: "Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda,...

İçişleri Bakanı Soylu: "Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede 1'i Turuncu, 1'i Gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede 1'i Turuncu, 1'i Gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı