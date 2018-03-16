İçişleri Bakanı Soylu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile heyetlerarası toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia, Başbakanın Dışişleri Danışmanı Tedo Caparidze, Türk heyet üyeleri ve Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan katıldı. Toplantıda taraflar bölgesel güvenlik konularını müzakere etti ve gelecekteki işbirliğinin beklentilerini değerlendirdi.

Bakan Soylu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugün Gürcü mevkidaşı ile imzalanan mutabakat, işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor"dedi.

Kvirikaşvili, mutabakatın imzalanmasının, ülkeler arası organize suçla mücadelede işbirliğini ve her iki ülkenin güvenliğini daha da derinleştireceğini kaydetti.

Toplantıda Gürcü Başbakan Kvirikaşvili, Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarındaki mevcut duruma dikkat çekerek, "Gürcistan Türkiye hükümetinin Gürcistan'ın bütünlüğü ve egemenliği konusundaki yaklaşımını ve Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine verdiği desteği değerlendiriyor" ifadelerini kullandı - TİFLİS