İçişleri Bakanı Soylu, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı
İçişleri Bakanı Soylu, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı.
31.07.2020 08:17 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:51
İçişleri Bakanı Soylu, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı
ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakolda bulunan askerlerle selamlaşan Soylu, bölgede bulunan askerlerle bayramlaştı.
Kaynak: İHA