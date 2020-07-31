İçişleri Bakanı Soylu, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı.
31.07.2020 06:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı.
Kaynak: AA