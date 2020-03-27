İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması
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Süleyman Soylu, Türkiye, Politika

İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarının yasaklanacağını bildirdi.

27.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:42
İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarının yasaklanacağını bildirdi.

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Soylu, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 300 bin gıda paketinin dağıtılacağını söyledi.

Sosyal izolasyonu sağlayabilmek için her türlü imkanın kullanılacağının altını çizen Soylu, "Biraz önce yeni bir genelge yayınlandı. Ulaştırma Bakanımız ile konuştum sonra buraya geldim. 65 yaş üzeri arabası olanlar muayenelerini doğal olarak dışarı çıkmadıkları için yaptıramayacaklar, cezaya girecekler. Bu mağduriyetlerini giderebilmek için her türlü adımları atıyoruz." dedi.

Fahiş fiyat artışı yapan firmalarla ilgili yorumunun sorulması üzerine Soylu, "Bu konuda acımasızız ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız. Stokçuya, fahiş fiyata ve vatandaşımızı istismar edene acımayacağımızı bilmelerini isterim. Bunun hem adli-idari hem de Ticaret Bakanlığının üzerine düşen görevi var. Biz onlara da hemen bildiriyoruz. Şu saat itibarıyla toplam 217 ürüne ve satış yapan yere işlem yaptık." bilgisini verdi.

İhtiyaç duyulan ürünlere yönelik fahiş fiyat uygulayanlara yönelik özel bir birim oluşturduklarını vurgulayan Soylu, "Kaçakçılık Organize Şubemiz, Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ve Asayiş Dairemiz, Emniyet Genel Müdürümüz meselenin başında ve bizatihi kendisi takip ediyor. Sonuçları Mali Suçları Araştırma Kurulu'yla (MASAK) da paylaşıyoruz." diye konuştu.

Soylu, vatandaşların fahiş fiyat uygulayanları ve stokçuluk yapanları 112, 155, 156 ve 175 numaralı telefon numaralarına bildirmelerini istedi.

Yurt dışından gelenler ve umreciler dahil karantinadaki kişi sayısının 19 bin 222 olduğunu açıklayan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kişilere 5 yıldızlı oteldeki gibi hizmet sunulması talimatı verdiğini vurguladı.

"Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki mültecileri 9 vilayete götürdük"

Havalimanındaki Cezayirlilerin Karabük'e gönderildiğini ifade eden Soylu, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki mültecilerin de 9 vilayete götürüldüğünü ve geri gönderme merkezlerinde misafir edileceğini söyledi.

Soylu, sabaha kadar operasyon yaptıklarını ve 5 bin 800 mültecinin oradan alındığını dile getirerek, "Tedbiren yapmak zorundaydık. Ama kimse kendisini rahat hissetmesin, bulaş riski geçtiği zaman kim Pazarkule'nin önüne gitmek istiyorsa biz 'hayır' demeyiz. Sadece insani ve sağlık açısından bir tedbir olarak aldık." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonun sağlıklı yürütülmediğine yönelik ifadelerin hatırlatılması üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"Ben bunu söylediğim zaman da bundan da farklı sonuçlar birileri üretmeye çalıştı. İstanbul, Ankara, İzmir çekildi buna hepimiz şahidiz. Bu kararlılığımızı bırakmamız lazım dışarıda kalanların da eve geçmesi lazım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka çok görülmediği için ve genç nüfus çoğunlukta olduğu için onlar 'bana bulaşmaz' diyor. Doğu ve Güneydoğu'da gençlerimizi biraz daha sokaklarda gördük. Benim tedirginliğim o. O rakamları toplu taşımalardan ve şehir içi hareketlilikten çıkarmaya çalıştım."

"Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz"

İstanbul'dan memleketlerine giden yaşlılara da seslenen Soylu, "Belki bu dönemin en temel yanlışlarından biri de budur. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz tamamen. İzin dışında, mücbir bir sebebin dışında otobüslerini kısıtlamak için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. O da doğru buldu." şeklinde konuştu.

Mülki idare başkanlığında bir otoritenin kurulacağını enleten Soylu, belediye, emniyet, jandarma ve otogar yöneticilerinin burada görev yapacağını kaydetti.

Soylu, şöyle devam etti:

"Mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız. Zorunlu sebep kapsamı şu olabilir, gelmiştir İstanbul'da kalabilecek bir yeri söz konusu değildir. Ancak o kadar kalabilir. Şöyle bir alışkanlık başladı. 'Ben yaz geliyor memleketime gideyim.' O durumda değiliz şu anda. Milletimizin bizi anlamasını isteriz. Eğer bunu yaparsak bu salgını kendi elimizle kendi ayağımızla yayarız. Dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı kararlar almışsak bilinmesi gerekir ki bu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ortaya koyduğu sürecin bize getirdiği kolaylıktan."

Bakan Soylu, uçakla ve özel aracıyla gitmek isteyenlerin durumuna da bakılacağını belirtti.

Maske solunum cihazı ve gıda tedarikiyle ilgili bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı yolundaki bir soru üzerine Soylu, "Maske ve tulumla ilgili aldığım rakamlar Türkiye'ye yetecek şekilde. Gıda tedarik zincirimizde bir problemimizin olmadığını Gıda Tarım Bakanımızla konuşuyoruz." dedi.

"Sahiller, piknik alanları ve ören yerleri yasaklandı"

Büyükşehirlerde sahiller ve parklarda yeni önlemlerin sorulması üzerine Soylu, şöyle devam etti:

"Bu geceden itibaren cumartesi-pazar mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları sahil kenarları yürümek, koşmak, spor yapmak balık tutmak dahil olmak üzere yasaklanıyor. Pazartesiden itibaren ilgili valilere bu kararı hafta içerisine yayma önceliğini de kendilerine getirdik. Komşu ülkelerimizden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafında oluşan süreçten yaşadı."

Karantinada büyükelçilerin olduğunu ve bu durumu reddedip ülkesine dönenlerin olduğuna işaret eden Soylu, "Biz bu usulu yapmak zorundayız' dedik. Vatandaşımız müsterih olsun hiç kimseye bir iltimasımız söz konusu değil. Olamaz olmayacak da. Çok ciddi bir durumda karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Provakatif paylaşım yapanlar FETÖ'cüler"

Soylu, provakatif paylaşım yaptığı için işlem yapıların sayısının 2 bin 723'e çıktığını ifade etti.

Bu hesapların yüzde 70'inin FETÖ, DHKP-C ve PKK hesapları olduğunun altını çizen Soylu, "Bunun önemli bir bölümü yurt dışına ait. FETÖ'cüler oturmuşlar klavyenin başına bir tek şeyi yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi bu konuda bir kaotik ortama itmek için korkuya, endişeye vatandaşımızın kapılması için her şeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ses konusunda WhatsApp gruplarında bu da FETÖ'cülerin işi. Bu bizim açığımızdı, ses analizimiz eksikti bizim. Bunu da FETÖ'cüler biliyor. Bu zaman dilimi içerisinde ciddi adımlar attık. Yakaladıklarımız var."

Bakan Soylu, alınan tedbirler konusunda vatandaştan biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Manşet

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