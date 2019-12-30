İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (4)

30.12.2019 01:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 01:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikameti İstanbul'da olmayan 100 bin Suriyeli'yi İstanbul'dan gönderdiklerini, şu anda İstanbul'daki Suriyeli sayısının 474 bin 679 olduğunu, 110 bin Suriyeli'ye de vatandaşlık verdiklerini söyledi.

Bakan Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin soru üzerine, "Bizim görevimiz şu. Bu saldırıların öncesini bilebilmek durumunda değiliz. Bu arkadaşlarımızdan bize 'Böyle bir durumla karşı karşıyayız.' diye bir durum gelse biz bunu izlemekle mükellefiz. Bu saldırıların hiçbirisi faili meçhul kalmadı. İşin içinde organize bir yapı bulursak bunun da üzerine gideriz. Bulmuşuz ve adalete teslim etmişiz. Meselenin arkasında başka bir şey aranıyorsa, yani bir siyasal tartışmanın sonucu olarak aranıyorsa, o siyasal tartışmaya benim nasıl müdahale etmemi istiyorlar, ben onu bilmiyorum. Ben işin şiddet, hukuk, can güvenliği boyutlarında kendimi sorumlu olarak hissederim bunun için gereğini yerine getiriyoruz. (Gazeteci Murat İde'ye yönelik saldırı) 6 kişi yakalandı ve mahkemeye sevk edildi." yanıtını verdi.

İllegal bahsin boyutunun 50 milyar lira olduğunu belirten Soylu, "Bu, aile kavramını, ticaret kavramını, evlilik kavramını ortadan kaldırıyor. Bu yılı başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Kıbrıs'ta oluşan bir mafya var. Bu konuda ciddi ataklar yaptık. 2020 yılı elimizdeki verileri daha iyi değerlendireceğimiz bir yıl olacak." diye konuştu.

İstanbul'daki göç olgusuna ilişkin Soylu, "Göç sadece Suriyeli meselesiyle değerlendirilmemeli. Bugün dünyanın birçok yerinden ciddi bir göç akımı var. Bir yılda 445 bin kaçak göçmen yakaladık. Bu büyük bir göç dalgası ve bunun müsebbibi Batı'dır. 105 bin kaçak göçmeni kendi memleketine gönderdik bu yıl. Geçen yıl bu rakam 68 bin civarındaydı." ifadesini kullandı.

"İstanbul'daki Suriyeli sayısı 474 bin 679"

Geçen yıl İstanbul'da 28 bin, bu yıl itibarıyla 117 bin kaçak göçmen yakaladıklarını anlatan Soylu, bu kaçak göçmenin tamamını İstanbul'dan gönderdiklerini söyledi.

Soylu, İstanbul'da yaptıkları değerlendirmeler sonucunda ikameti İstanbul'da olmayan 100 bin Suriyeli'yi İstanbul'dan gönderdiklerini, şu anda İstanbul'daki Suriyeli sayısının 474 bin 679 olduğunu belirtti.

110 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verdiklerini, bunların 53 bininin yetişkin, 57 bininin de çocuk olduğunu ifade eden Soylu, "Bunların önemli bir özelliği var. Öğretmen, doktor, mühendis, iş adamı, esnaf, bilim adamı, öğretim üyesi, başarılı öğrencileri listeledik, bunları vatandaş yaptık. Seçiciliğimiz aynı şekilde devam ediyor." dedi.

Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklara ilişkin, "450 binin üzerinde, doğan çocukların sayısı. Bunların büyük bölümü bizde kalmaz. Memleketleri rahatladığı zaman bunlar oraya gideceklerdir. Göçün fukaralaştırdığı bir ülke yoktur. Bu çocuklar oraya gidecek. Burada doğdukları için bu ülkeye medyun-u şükran olacaklar. Bize bundan hem sevap hem de bu dünya açısından olağanüstü katkı sağlayacaklar. Bildikleri Türkçe'yle burada gördükleri alakayla... Elbette maliyete katlanıyoruz. Doğru. Allah milletimizden razı olsun. Milyonlarca kez müteşekkiriz." dedi.

Soylu, konuşmasının sonunda vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Polis alım yaşında değişiklik olmayacağını dile getiren Soylu, çarşı ve mahalle bekçilerinin alım sonuçlarının da bir hafta içinde açıklanacağını söyledi.

Kadın bekçi alınmayacağı bilgisini veren Soylu, bundan sonraki polis özel harekat alımlarının içeriden yapılacağını ifade etti.

Soylu, konuşmasının sonunda ise trafikteki düzenlemelerle yakalanan başarılara ve olumlu gelişmelere dikkati çekti.

(Bitti)

Kaynak: AA