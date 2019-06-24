İçişleri Bakanı Soylu," Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu," Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışına katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu," Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışına katıldı
Kaynak: İHA
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