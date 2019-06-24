İçişleri Bakanı Soylu," Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu," Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu," Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu," Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışına katıldı

Kaynak: İHA
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