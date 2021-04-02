Bakan Soylu, Gine-Bissaulu mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gine-Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gine-Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalayan Cande ile beraberindekileri makamında ağırladı.

Soylu, görüntü alınmasının ardından çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen heyet ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toroman, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu