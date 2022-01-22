İçişleri Bakanı Soylu: "Geçmiş olsun Balıkesir" - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "Geçmiş olsun Balıkesir"

İçişleri Bakanı Soylu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

BALIKESİR (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Depremi hisseden tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

(Hüdayi Demirhan/İHA)

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