İçişleri Bakanı Soylu Gaziantep'te

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hücumbotla çelenk atmak üzere Kardak'a gelen Yunanistan Savunma Bakanı'nın (Panos Kammenos) bölgeye yaklaştırılmamasına ilişkin, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." dedi.

Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve diğer ilgililerle özel uçakla Gaziantep'e geldi. Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep Havaalanı'nda karşılanan Soylu, buradan Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine geçti.

Burada bir süre incelemede bulunduktan sonra yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin çelenk atmak üzere Kardak'a gelen Yunanistan Savunma Bakanı'nın bölgeye yaklaştırılmamasına ilişkin sorusuna, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." cevabını verdi.

Soylu ve beraberindekiler daha sonra Gaziantep'e geçti.