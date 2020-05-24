İçişleri Bakanı Soylu, Fırat Kalkanı bölgesinde askerle bayramlaştı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu, Fırat Kalkanı bölgesinde askerle bayramlaştı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan askerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Fırat Kalkanı bölgesinde askerle bayramlaştı Açıklaması
24.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan askerin bayramını kutladı.

Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Çobanbey Gümrük Kapısı'na geldi.

Burada Kilis Valisi Recep Soytürk tarafından karşılan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Çobanbey Taktik Komuta Merkezi ve Jandarma Danışman Tim Komutanlığını ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerle sohbet edip bayramlarını kutlayan Soylu, yaptığı konuşmada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nden buraya geldiğini söyledi. Askerlerin huzur için görev yaptığını ifade eden Soylu, zorlu bir coğrafyada yaşandığını, bu toprakları zora düşürmek isteyenlerin her zaman olacağını dile getirdi.

"Bizim ortak bir karakterimiz var, hürriyet, özgürlük, bağımsızlık. Bizim bir ortak karakterimiz daha var, biz Müslümanız." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Yaratıldığımızdan bugüne kadar Allah'ın bize emrettiği bir şey var. İyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. Sadece kendi topraklarımızın ve kendi insanımızın hürriyeti, özgürlüğü, zenginliği, bağımsızlığı için değil. Allah'ın emrettiği odur ki, bunu uzanabildiğimiz yere kadar anlatmak bize emredilmiştir. Bayramlar da kendimizi yeniden bulabilmek, yeniden özümüzü kavrayabilmek, yeniden yanımızdakine dokunabilmek için büyür bir fırsattır."

Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek herkesin bayramını kutladı.

Yetkililerden bölgeyle ilgili brifing alan Soylu'ya, Çobanbey Yerel Meclis Başkan Yardımcısı Emad Eddin Issa da günün anısına kılıç hediye etti.

Daha sonra Kilis'e dönen Soylu, Elbeyli ilçesinde yol kontrol noktasındaki polislerin de bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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