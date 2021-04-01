İçişleri Bakanı Soylu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Soylu'nun, Büyükelçi Mustafa ile birlikte Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Antalya-Alanya Filistinliler Toplulukları başkanlarıyla da görüştüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici