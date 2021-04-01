İçişleri Bakanı Soylu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüştü
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İçişleri Bakanı Soylu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüştü

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Soylu'nun, Büyükelçi Mustafa ile birlikte Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Antalya-Alanya Filistinliler Toplulukları başkanlarıyla da görüştüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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