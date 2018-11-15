İçişleri Bakanı Soylu, "(FETÖ ile mücadele) Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de halen görevden uzaklaştırılmıştır. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup, 14 bin 758 kişi ise halen tutuklu durumdadır" dedi. 15.11.2018 10: 48: 42 TSI

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