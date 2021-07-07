İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle görüştü

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 674 gündür devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 674 gündür devam ediyor. Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına kapalı olarak ailelerle görüştü, Aileler Bakan Soylu'dan gelecek sürpriz haberi aldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 674 gündür devam ediyor. Ailelerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma gününü işaret ederek sürpriz açıklanacağı müjdesi verdi. Aileler, Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği günü iple çekiyor. Dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katıldığını belirten anne Sultan Güger, 4 Ekim 2015'te oğlu kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydetti. Anne Güger, "6 yıldır haber aramıyorum ne arıyor ne de soruyor. Bir buçuk yıldır buradayım hiçbir güç beni buradan kaldıramaz, oğlumu almadan gitmiyorum. Ben siyaset yapmıyorum siyaseten de anlamıyorum. Benim dava çocuğum kimseden mal mülk istememişim çocuğumuz istiyorum. Allah'ın izniyle birer birer geliyorlar, inşallah bize de sıra gelecek. İçişleri bakanımız gelmişti onunla görüştük, 'müjdemiz var' dedi, herhalde Cuma günü söyleyecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü burada olacak müjdeyi o bize verecek, vereceği müjdeyi bekliyoruz. Ailelerden birinin çocuğu gelecek ama kim olduğunu bilmiyoruz, inşallah darısı bütün annelerin olsun, çocuk hasretiyle dayanılmıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı