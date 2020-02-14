: İçişleri Bakanı Soylu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi

14.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremden etkilenen esnafla görüştü.

Bakan Soylu, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Gazi Caddesi'nde bulunan Emmioğlu Pasajı'nda çarşı esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Soylu, depremden etkilenen esnafa yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, devlet olarak yanlarında olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretlerinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel eşlik etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu