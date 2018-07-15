İçişleri Bakanı Soylu: "Eren Bülbül;"Şimdi Rahat Rahat İsmini Anabiliriz. O Kalleşler Cehennemde...
IHAAW080957-GEN/15-07-2018 - İçişleri Bakanı Soylu: "Eren Bülbül;"Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin.
IHAAW080957-GEN/15-07-2018
- İçişleri Bakanı Soylu: "Eren Bülbül;"Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin.
- Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod(Kırmızı liste) Mehmet Yakışır- Sorej kod Barış Coşkun öldürüldü." 15.07.2018 08: 09: 57 TSI
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