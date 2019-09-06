06.09.2019 13:19

İçişleri Bakanı Soylu: "Elimizdeki son teknoloji imkanları ölümlü trafik kazaların önüne geçmek ve karşılaşmamak için sonuna kadar kullanacağız"

-"2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: İHA