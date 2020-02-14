İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da esnafı ziyaret etti

14.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremden etkilenen esnafla görüştü.

Soylu, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Gazi Caddesi'nde bulunan Emmioğlu Pasajı'nda esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Bakan Soylu, depremden etkilenen esnafa yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, devlet olarak yanlarında olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretlerinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel de eşlik etti.

Kaynak: AA