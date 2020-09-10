İçişleri Bakanı Soylu: "Eğer bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2010 yılında aldığı...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Eğer bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2010 yılında aldığı...

İçişleri Bakanı Soylu: "Eğer bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2010 yılında aldığı kararla ilan ettiği '2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması' hedefini Lüksemburg'la birlikte tutturabilen dünyada sadece iki ülkeden birisi olabilmişse,...

İçişleri Bakanı Soylu:
10.09.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:25

İçişleri Bakanı Soylu: "Eğer bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2010 yılında aldığı kararla ilan ettiği '2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması' hedefini Lüksemburg'la birlikte tutturabilen dünyada sadece iki ülkeden birisi olabilmişse, işte bunun altında 21. yüzyıl başından ortaya koyduğumuz, tarif etmeye çalıştığım anlayışımız yatmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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