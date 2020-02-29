İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden 36 bin 776 göçmen ayrıldı"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden 36 bin 776 göçmen ayrıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.

29.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:36
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı , saat 21.02 itibarıyla üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776."

Kaynak: AA

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