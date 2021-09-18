Soylu: 'Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız' - Haberler
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Soylu: "Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız"

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile gençlere seslenmesi EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile gençlere seslenmesi EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda konuşma yaptı. (4)

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu: Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız

Soylu:
AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

 Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü
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