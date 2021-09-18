Soylu: "Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız"
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile gençlere seslenmesi EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile gençlere seslenmesi EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda konuşma yaptı. (4)