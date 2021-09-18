Soylu: "Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile gençlere seslenmesi EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda konuşma yaptı. (4)