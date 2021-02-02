İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'deki polis çiftin nikahına görüntülü bağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'deki polis çiftin nikahına görüntülü bağlandı

02.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:49
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'deki polis çiftin nikahına görüntülü bağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de evlenen polis çiftin nikahına telefonla görüntülü bağlanarak sürpriz gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de evlenen polis çiftin nikahına telefonla görüntülü bağlanarak sürpriz gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcıları Veysel Çağlayan ile Zeliha Tunç, Düzce Belediyesi nikah salonundaki törenle dünyaevine girdi.

Resmi üniformalarıyla törene katılan genç çiftin nikah şahitliğini, Düzce Valisi Cevdet Atay ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaptı.

Vali Atay, nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanını geline takdim ederek, mutluluklar diledi.

Bakan Soylu da nikah merasimine cep telefonuyla görüntülü bağlanarak çifte sürpriz yaptı.

Nikahın hayırlı olmasını dileyen Soylu, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Sürpriz karşısında mutlu olan polis çift, Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Yıldız Tilbe Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk İlhan Cavcav Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'deki polis çiftin nikahına görüntülü bağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 16:52:48. #1.16#
title