İçişleri Bakanı Soylu: "Diyarbakır Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu: "Diyarbakır Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu:
11.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Fatma Girik Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu: "Diyarbakır Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:48:08. #1.14#
title