06.09.2019 12:04

İçişleri Bakanı Soylu: (Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemi ile ilgili) "Benim söylememden ziyade İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip PKK'lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendi ve vermiş olduğu reyi bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım"

"Arkadaşlara talimat verdim, belediye işi şov işi değildir. İsraf söz konusuysa ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi"

"Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: İHA